Отделения фонда «Защитники Отечества» откроются в 18 городах и районах ДНР

Первое отделение фонда в ДНР открылось в Донецке в начале лета, позже начали работать отделения в Торезе и Макеевке. Фото: Пушилин/ТГ

Отделения фонда «Защитники Отечества» планируют открыть в 18 городах и районах Донецкой Народной Республики. Благодаря этому участники СВО и ветераны боевых действий смогут получить помощь в любом населенном пункте региона.

— Уже сформирована и готовится к обучению группа кандидатов в социальные координаторы, что позволит в ближайшее время открыть площадки филиала по территории Республики, а именно: в районах Донецка, Макеевки, в городах Горловка, Дебальцево, Докучаевск, Енакиево, Ждановка, Кировское, Мариуполь, Снежное, Харцызск, Шахтерск, Ясиноватая, — заявили в пресс-службе фонда.

Отделения организации также откроются в Амвросиевском, Волновахском, Новоазовском, Старобешевском и Тельмановском районах Республики.

Напомним, что сейчас в ДНР работают три отделения фонда «Защитники Отечества» — в Донецке, Торезе и Советском районе Макеевки. В ближайшем будущем сетку отделений расширят, чтобы сделать помощь военнослужащим доступнее.

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