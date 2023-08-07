В пострадавшем от боев селе Широкино в ДНР установили трансформаторную подстанцию

В этом году в селе Широкино была установлена трансформаторная подстанция. Фото (архив): Минуглеэнерго ДНР

В селе Широкино на юге ДНР специалисты из Подмосковья установили трансформаторную подстанцию. Следующим этапом должно стать восстановление электросетей. Об этом сообщил ДАН руководитель администрации Новоазовского района Василий Овчаров.

Он отметил, что Широкино - самый разрушенный населенный пункт на территории района.

- В этом году в селе Широкино установлена трансформаторная подстанция. Хотим, чтобы шеф-регион (Московская область) в этом году начал восстановление электросетей в этом селе, так как это - самый разрушенный населенный пункт на территории Новоазовского района. Там находился форпост ВСУ, шли ожесточенные бои, - рассказал он.

Ранее сообщалось, что в результате боевых действий в селе были повреждены все дома, разрушены объекты инфраструктуры и социальной сферы, дороги и коммунальные сети. В июне стало известно о начале ремонта нескольких частных жилых домов в Широкино.

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