В город Дебальцево в ДНР на фоне активного восстановления возвращаются мирные жители

В свое время город сильно пострадал от боев Фото: Александр КОЦ

В освобожденный город Дебальцево в ДНР активно возвращаются мирные жители. Ситуация в городе постепенно нормализуется. Об этом сообщили ДАН в местной администрации.

Там уточнили, что до 2021 года в населенный пункт вернулось немало людей. И хотя весной 2022-го также наблюдался определенный отток местного населения из-за всеобщей эвакуации, многие из уехавших уже сегодня живут в своих домах.

- А после возвращения Донбасса домой, в состав РФ, и освобождения Светлодарска, Мироновского, Луганского, Новолуганского количество жителей города заметно выросло, - заявили в мэрии.

Городские власти также добавили, что в Дебальцево идет активное восстановление инфраструктуры и экономики. Помимо этого, по нарастающей развивается процесс паспортизации населения.

- Благодаря продуманной организации этой работы с каждым днем все больше наших жителей становятся гражданами России, - проинформировали там.

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