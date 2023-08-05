Мэр Ясиноватой заявил о семи пострадавших в результате атаки ВСУ

ВСУ ранили семь жителей Ясиноватой (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

В результате обстрела Ясиноватой со стороны вооруженных формирований Украины пострадали семь человек. Ранения получили мужчины 1931, 1960, 1960, 1969 годов рождения, анкетные данные еще троих пострадавших уточняются. Об этом сообщил глава Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

— Сегодня в результате очередного обстрела ВФУ Ясиноватой ранения получили четыре человека (мужчины 1931, 1960, 1960, 1969 г.р.). Будьте предельно осторожны. За текущую неделю в Ясиноватой ранения получили десять человек, два человека погибли, — отметил мэр.

Позже мэр сообщил о ранении еще трех мирных жителей.

Ранее Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило об обстреле Ясиноватского района с применением РСЗО. Украинские боевики выпустили по району 10 ракет со своих позиций в Орловке.

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