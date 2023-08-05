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НовостиПолитика5 августа 2023 14:10

Мэр Приходько: ВСУ ранили двух мирных жителей Горловки

Украинские боевики обстреляли Никитовский район Горловки
Виктория ПОДАРОВА
ВСУ выпустили по Горловке 16 артиллерийских снарядов за полчаса (архивное фото)

ВСУ выпустили по Горловке 16 артиллерийских снарядов за полчаса (архивное фото)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины обстреляли Никитовский район Горловки. Ранения получили два мирных жителя. Об этом сообщил глава городской администрации Иван Приходько.

— Вследствие украинской вооруженной агрессии ранены двое мирных жителей Никитовского района Горловки, — отметил градоначальник.

Приходько также заявил, что украинские боевики открыли огонь по поселку шахты имени Н. А. Изотова в Никитовском районе Горловки.

Военные эксперты Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины отметили, что ВСУ за полчаса четыре раза открывали огонь по Горловке. Под огнем оказались Никитовский район города и поселок Зайцево. Украинские войска выпустили по городу 16 артиллерийских снарядов калибром 155 мм с 15:15 по 15:40. Обстрелы велись с позиций ВСУ в Дзержинске.

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