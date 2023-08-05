Мэр Приходько: ВСУ ранили двух мирных жителей Горловки

ВСУ выпустили по Горловке 16 артиллерийских снарядов за полчаса (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины обстреляли Никитовский район Горловки. Ранения получили два мирных жителя. Об этом сообщил глава городской администрации Иван Приходько.

— Вследствие украинской вооруженной агрессии ранены двое мирных жителей Никитовского района Горловки, — отметил градоначальник.

Приходько также заявил, что украинские боевики открыли огонь по поселку шахты имени Н. А. Изотова в Никитовском районе Горловки.

Военные эксперты Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины отметили, что ВСУ за полчаса четыре раза открывали огонь по Горловке. Под огнем оказались Никитовский район города и поселок Зайцево. Украинские войска выпустили по городу 16 артиллерийских снарядов калибром 155 мм с 15:15 по 15:40. Обстрелы велись с позиций ВСУ в Дзержинске.

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