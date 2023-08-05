Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили обстрел Донецка 4 августа кассетными боеприпасами из США

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка 4 августа касссетными боеприпасами, произведенными в США. Фото: СЦКК ДНР

Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили обстрел Киевского района Донецка 4 августа со стороны ВСУ с применением кассетных снарядов производства США. В результате обстрела пострадали два мирных жителя, повреждены жилые дома, магазин и кровля завода горноспасательной аппаратуры. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Новоселовка Первая, из артиллерии калибром 155 мм снарядами М-864 производство США с кассетной боевой частью (кассеты М-42 кумулятивная и М-46 осколочная). В результате обстрела по улице Артема ранены мужчины 1982 и 1955 годов рождения, — подчеркнули в ведомстве.

В СЦКК добавили, что повреждения зафиксированы по восьми адресам — это жилые дома на улицах Артема, Челюскинцев и Левицкого, магазин «Атлант» и кровля завода горноспасательной аппаратуры «Интеркод».

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