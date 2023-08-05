1 сентября в Мариуполе начнут работу 25 школ

Свои двери в новом учебном году откроют 25 мариупольских школ. Фото: администрация Мариуполя

1 сентября 25 школ Мариуполя откроют двери для учеников. В десяти из них уже побывала комиссия, подписавшая акты готовности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Мариуполя.

— В 18 школах оборудованы пищеблоки. Еще в трех, которые восстанавливает Московская область, строители гарантируют установку пищеблоков до начала учебного года. В четырех школах ведутся ремонтно-восстановительные работы – здесь необходимо проработать вопрос обеспечения учащихся питанием, — отметили в администрации.

Власти приморского города продолжают подготовку к новому учебному году. Школы необходимой укомплектовывают мебелью и другим.

Напомним, что в 2023 году школы Мариуполя примут 14 тысяч учеников — на четыре тысячи больше, чем в прошлом. Подготовку к 1 сентября учебных заведений города проверил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Он заявил, что недавно построенная школа в ЖК «Невский» — одна из лучших в стране.

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