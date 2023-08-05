Марат Хуснуллин назвал школу в ЖК «Невский» в Мариуполе одной из лучших в стране

По словам Марата Хуснуллина, школа в мариупольском ЖК «Невский» на 1100 учеников — одна из лучших в России. Фото: Хуснуллин/ТГ

Вице-премьер России Марат Хуснуллин проверил готовность школ в Мариуполе к 1 сентября. В 2023 году образовательные учреждения приморского города примут 14 тысяч учеников — это на четыре тысячи больше, чем в прошлом году.

— Традиционно раз в месяц выезжаю в новые регионы. Первая точка - Мариуполь! Не мог не заехать в микрорайон Невский – там построили современную школу на 1100 учеников . Считаю, что это одна из лучших школ в нашей стране. Важно, чтобы ее спортивной и культурно-образовательной инфраструктурой могли пользоваться и жители соседних микрорайонов, — поделился вице-премьер.

Хуснуллин также осмотрел стройплощадки школ №10, №28 и мариупольских вузов.

— Объем проводимых работ серьезный, но строители взяли хороший темп – обещают сдать объекты ко Дню знаний. Одну из них восстанавливает Тульская область, а на второй работает ППК «Единый Заказчик», — добавил зампред Правительства России.

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