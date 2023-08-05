ВСУ ранили мужчину в Киевском районе Донецка

Мирный житель пострадал на одной из центральных улиц Донецка (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинские боевики обстреляли Киевский район Донецка, в результате чего ранение получил один мирный житель. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

— В результате обстрела Киевского района по улице Артема ранен мужчина 1955 года рождения. Произошло прямое попадание в частный дом по улице Новороссийской, — отметил градоначальник.

Кулемзин добавил, что в результате вчерашнего обстрела Киевского района со стороны ВСУ пострадал дом на улице Левицкого.

Ранее стало известно о гибели мирной жительницы в Никитовском районе Горловки. Прямые попадания украинских снарядов в жилые дома зафиксированы на улице Высотной и пер. Чистом.

Напомним, что врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил о ранении трех мирных жителей ДНР за сутки. Двое из них получили травмы средней степени тяжести при разрыве кассетных боеприпасов ВСУ.

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