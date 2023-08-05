Вице-премьер Хуснуллин осмотрел восстановление храма и мечети в Приморском парке Мариуполя

В парке находятся храм и мечеть, которые восстанавливают за внебюджетные средства. Фото: Хуснулин/ТГ

Вице-премьер России Марат Хуснуллин посетил Приморский парк Мариуполя. Здесь комплексно благоустраивают территорию парка, а также восстанавливают православный храм и мечеть.

— Масштабные работы ведутся и в Приморском парке — любимом месте отдыха горожан и самом большом в городе. Благоустраиваем всю его территорию комплексно — обновляем дорожки, спуск к набережной, главную аллею и памятники, в ближайшее время будет закончена первая очередь, — поделился Марат Хуснуллин в телеграм-канале.

Зампред Правительства России также посмотрел ход восстановительных работ в мечети и храме.

— Здесь же находятся мечеть и православный храм, которые восстанавливаются за внебюджетные источники. Посмотрел ход работ. Эти объекты важны для наших граждан, сохранения культуры и традиционных ценностей, — добавил Хуснуллин.

Напомним, что Приморский парк в Мариуполе восстанавливают силами специалистов из Московской области. Сейчас они работают над ремонтом памятника «Бронекатер» и обустройством дорожек аллеи «Дети-войны».

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