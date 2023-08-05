Украинские войска убили мирную жительницу в Горловке

Разрывы украинских снарядов зафиксированы на улице Высотная и переулке Чистый в Никитовском районе Горловки Фото: Иван ЖИЛЯК

Украинские войска убили мирную жительницу в Никитовском районе Горловки. Прямые попадания снарядов зафиксированы в жилые дома на улице Высотная и пер. Чистый. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Высотной, 1 погибла женщина 1955 года рождения. В Никитовском районе Горловки зафиксировано прямое попадание в частные жилые дома на улице Высотная, а также в пер. Чистый. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, — отметили в ведомстве.

Напомним, что врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил о ранении трех мирных жителей Республики за сутки. Пострадавшие получили травмы средней степени тяжести, двое из них — в результате разрыва кассетного боеприпаса.

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