Пушилин заявил о ранении трех мирных жителей ДНР за сутки

За сутки три мирных жителя получили ранения ДНР, двое из них — при разрыве кассетного боеприпаса, заявил Пушилин (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины за сутки ранили трех мирных жителей ДНР. Они получили ранения средней степени тяжести. Об этом заявил временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин.

— За вчерашний день в результате обстрелов со стороны противника ранения средней степени тяжести получили три человека в Петровском и Киевском районах Донецка, два из них — при разрыве кассетного боеприпаса, — отметил глава региона.

Напомним, что за сутки ВСУ выпустили по Донецкой Народной Республике 227 различных боеприпасов. Под огнем боевиков оказались Горловка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Старомихайловка и Еленовка. Обстрелами были повреждены девять жилых домов и два объекта гражданской инфраструктуры. Всего военные эксперты СЦКК ДНР за сутки зафиксировали 58 фактов обстрелов Республики с применением РСЗО и артиллерии 155 и 152 мм.

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