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НовостиПолитика5 августа 2023 6:02

ВСУ за сутки ранили двух мирных жителей в ДНР

Украинские боевики за сутки выпустили по ДНР 227 боеприпасов
Виктория ПОДАРОВА
За сутки украинские боевики ранили двух мирных жителей региона

За сутки украинские боевики ранили двух мирных жителей региона

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины выпустили по Донецкой Народной Республике 227 различных боеприпасов за сутки. В результате обстрелов ранения получили два мирных жителя. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Петровском и Киевском районах Донецка. Повреждены 9 жилых домостроений в Петровском и Киевском районах Донецка, Александровке, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что за сутки военные эксперты зафиксировали 58 обстрелов территории Республики со стороны ВСУ.

— На донецком направлении противник совершил 36 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью. На горловском — 7 обстрелов из артиллерии 152 мм, на ясиноватском — 15 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, — заявили в ведомстве.

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