ВСУ за сутки ранили двух мирных жителей в ДНР

За сутки украинские боевики ранили двух мирных жителей региона Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины выпустили по Донецкой Народной Республике 227 различных боеприпасов за сутки. В результате обстрелов ранения получили два мирных жителя. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Петровском и Киевском районах Донецка. Повреждены 9 жилых домостроений в Петровском и Киевском районах Донецка, Александровке, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что за сутки военные эксперты зафиксировали 58 обстрелов территории Республики со стороны ВСУ.

— На донецком направлении противник совершил 36 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью. На горловском — 7 обстрелов из артиллерии 152 мм, на ясиноватском — 15 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, — заявили в ведомстве.

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