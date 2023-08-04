Минприроды направит субсидии на закупку спецтехники в новые регионы России

Ранее новые регионы подали в Минприроды заявки с перечнем потребностей в технике Фото: Андрей АБРАМОВ

Министерство природы и экологии России выделит субсидии на покупку коммунальной техники и оборудования в новые регионы России. ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области получат 150 единиц специализированной техники. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Мы направляем деньги нашему экологическому оператору – ППК РЭО, которому предстоит приобрести и направить на территории технику, которую специалисты на местах очень ждут. Субъекты уже направили нам заявки с перечнем необходимого оборудования: манипуляторы, бульдозеры, экскаваторы, тягачи. Больше всего потребность в мусоровозах — направим 121 единицу, — отметил глава Минприроды России Александр Козлов.

Также для новых регионов закупят 11 451 контейнер для сбора отходов.

Напомним, что в 2022 году Минприроды России передало в Мариуполь 72 мусоровоза, самосвала и манипулятора.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР продолжает работу единый номер для вопросов о работе ЖКХ

Жители ДНР могут задавать вопросы о работе коммунальных служб по номеру 113 (подробнее)