В производство легкомоторных самолетов в Мариуполе вложат три миллиарда рублей

Инвестор готов вложить около трех миллиардов рублей в производство самолетов в Мариуполе. Фото: ДАН

Компания «Северский аэропорт» готова инвестировать в строительство базы по сборке легкомоторных самолетов в Мариуполе около трех миллиардов рублей. Глава города встретился с представителями компании, чтобы обсудить нюансы работы будущего производства и выбрать потенциально подходящие места.

— Гости из Санкт-Петербурга выступили с инициативой создания в Мариуполе базы по сборке легкомоторных самолетов. Их можно будет использовать не только во всех регионах России, но и в условиях Арктики и Антарктики как при пассажирских перевозках, так и в работе МЧС, медиков и других экстренных служб, — рассказал Олег Моргун. — Инвестор готов вложить в проект около 3 миллиардов рублей, а запуск производства позволит создать порядка 400 рабочих мест.

В будущем власти города и компания определит потенциально подходящие места для строительства авиационного предприятия в Мариуполе.

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