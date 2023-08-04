В ДНР продолжает работу единый номер для вопросов о работе ЖКХ

Единый номер по вопросам услуг ЖКХ работает с мобильных и стационарных устройств. Фото: Пушилин/ТГ

В Донецкой Народной Республики продолжает работу единый номер по вопросам работы жилищно-коммунального хозяйства (водо-, энерго-, теплоснабжения и другим). Набор единого номера 113 возможен как со стационарных телефонов, так и с мобильных. Об этом сообщили в пресс-службе министерства связи региона.

— Организован и функционирует единый общереспубликанский короткий телефонный номер 113 для обращения граждан к существующим информационно-справочным и аварийным службам своих городских и районных администраций, — отметили в ведомстве.

В Минсвязи добавили, что номер работает на территории всей Республики. Для обращения в службы по мобильному телефону необходимо находится на месте того города или района, к работе служб которого адресуются вопросы.

Напомним, что оплачивать услуги ЖКХ и связи в регионе возможно в терминалах ПСБ. Всего в ДНР установлено свыше 200 терминалов банка.

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