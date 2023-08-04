Правительство ДНР выделит субсидии трем ведомствам Минсвязи

Деньги ведомствам Минсвязи ДНР выделят из регионального бюджета Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Правительства Донецкой Народной Республики одобрило выделение субсидий госпредприятиям, которые находятся в подчинении министерства связи. Помощь получат донецкий республиканский узел спецсвязи, центр информационных технологий и радиотелевизионный передающий центр. Об этом рассказал вице-премьер Республики Владимир Ежиков.

— Утвержденный механизм предусматривает для республиканского узла спецсвязи субсидирование, которое направлено на оплату труда работников, коммунальных услуг, горюче-смазочных материалов и покрытие иных расходов, связанных с содержанием государственного имущества, — рассказал Ежиков. — Радиотелевизионный передающий центр получит поддержку в части затрат по осуществлению трансляции ТВ- и радиосигналов не только в пределах ДНР, но и на сопредельные территории.

Центр информационных технологий получит субсидии на запуск государственных информсистем, элементов инфраструктуры электронного правительства ДНР, формированию общественного онлайн-доступа населения к информации о деятельности органов власти.

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