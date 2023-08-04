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НовостиОбщество4 августа 2023 16:06

Правительство ДНР выделит субсидии трем ведомствам Минсвязи

Субсидии телекоммуникационным ведомствам ДНР выделят из бюджета региона
Виктория ПОДАРОВА
Деньги ведомствам Минсвязи ДНР выделят из регионального бюджета

Деньги ведомствам Минсвязи ДНР выделят из регионального бюджета

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Правительства Донецкой Народной Республики одобрило выделение субсидий госпредприятиям, которые находятся в подчинении министерства связи. Помощь получат донецкий республиканский узел спецсвязи, центр информационных технологий и радиотелевизионный передающий центр. Об этом рассказал вице-премьер Республики Владимир Ежиков.

— Утвержденный механизм предусматривает для республиканского узла спецсвязи субсидирование, которое направлено на оплату труда работников, коммунальных услуг, горюче-смазочных материалов и покрытие иных расходов, связанных с содержанием государственного имущества, — рассказал Ежиков. — Радиотелевизионный передающий центр получит поддержку в части затрат по осуществлению трансляции ТВ- и радиосигналов не только в пределах ДНР, но и на сопредельные территории.

Центр информационных технологий получит субсидии на запуск государственных информсистем, элементов инфраструктуры электронного правительства ДНР, формированию общественного онлайн-доступа населения к информации о деятельности органов власти.

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