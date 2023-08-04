Аграриям ДНР снизили налоговую ставку с 6% до 0%

В ДНР снизят налоговую нагрузку для сельхозпроизводителей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Власти Донецкой Народной Республики приняли закон «Об установлении ставки единого сельскохозяйственного налога на территории Донецкой Народной Республики», который снижает налоговую ставку с шести процентов до нуля. Об этом рассказал председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка.

— В условиях постоянных обстрелов уничтожается инфраструктура агропромышленного комплекса. Республиканским сельхозпроизводителям отчаянно необходима поддержка со стороны государства. Снижение налоговой нагрузки позволит предпринимателям инвестировать освободившиеся денежные средства на пополнение собственного оборотного капитала и обеспечить устойчивую деятельность предприятий, — заявил Бидевка.

Напомним, что ранее о важности поддержки аграриев Донецкой Народной Республики рассказал глава Правительства Евгений Солнцев. Премьер-министр заверил, что власти региона продолжат помогать местным сельхозпроизводителям, в том числе закупят технику и выделят субсидии растениеводам, животноводам и хлебопекам.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР внедрят систему видеонаблюдения и фото-видеофиксации нарушений ПДД

Премьер-министр ДНР сообщил, что система видеонаблюдения и фото-видеофиксации повысит безопасность движения в Республике (подробнее)