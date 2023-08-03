МВД наградили подростка в Шахтерске, который нашел оружие у школы и принес в участок

16-летнему подростку вручили благодарность, наручные часы и предложили задуматься об учебе в системе МВД. Фото: кадр из видео МВД ДНР

Начальник службы по делам несовершеннолетних МВД ДНР Евгений Касторнов наградил подростка из Шахтерска за то, что тот нашел оружие и принес его в полицейский участок. 16-летний Иван Долинский нашел пистолет близи одной из школ и сдал его правоохранителям. В качестве награды парню вручили благодарность от главы МВД ДНР и наручные часы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— В качестве профориентационной работы мне хотелось бы предложить Ивану, чтобы он задумался о дальнейшем поступлении в высшие учебные заведения системы министерства внутренних дел России, — отметил Евгений Касторнов.

Касторнов добавил, что правоохранители часто сталкиваются с последствиями ошибок в воспитании детей, а также негативного влияния со стороны взрослых. По его словам, этот случай — пример родителей, которые смогли подобрать нужные и правильные слова, чтобы воспитать достойного гражданина страны.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Водолазы МЧС России спасли котенка из реки Кальмиус в ДНР

На помощь котенку, который оказался в реке Кальмиус и не мог выбраться самостоятельно, пришли спасатели МЧС России (подробнее)