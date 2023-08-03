Евгений Солнцев проверил ход ремонта школы, МФЦ и детсада в Володарском

Евгений Солнцев поблагодарил регион-шеф Липецкую область за помощь в восстановлени школы, сада и МФЦ. Фото: кадр из видео Солнцев/ТГ

Глава Правительства ДНР Евгений Солнцев проверил ход ремонта детского сада «Солнышко» и школы №2 в Володарском. Премьер-министр поручил ускорить темпы восстановления, чтобы к 1 сентября ремонт в саду был завершен.

— Работал в Володарском районе. Вместе с заместителем губернатора Липецкой области Романом Петрухиным заехали на несколько объектов, которые восстанавливают липчане. По ремонту детского садика №1 «Солнышко» есть замечания. Налицо отставание от графика. На завершение ремонта, установку и наладку оборудования пищеблока осталось несколько недель. Поручил увеличить число людей на объекте, ускорить темп работ, — поделился председатель Правительства в телеграм-канале.

К процессу восстановления школы вопросов у главы Правительства не возникло. Солнцев подчеркнул, что строители работают в графике, и праздник Дня знаний для местных школьников пройдет уже на обновленной площадке перед школой. Кроме того, липецкие строители восстановили МФЦ в Володарском. Учреждение ежедневно обслуживает по 100 человек.

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