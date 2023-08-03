ВСУ выпустили 39 артиллерийских снарядов по Донецку и Макеевке за полчаса

Донецк и Макеевка вновь оказались под массированным огнем ВСУ (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины возобновили обстрелы Донецка и Макеевки из артиллерии. За полчаса боевики выпустили по двум городам Донецкой Народной Республики 39 боеприпасов калибром 155 мм. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 16:45 зафиксирован обстрел Червоногвардейского района Макеевки и Киевского района Донецка. ВСУ выпустили по ним шесть снарядов калибром 155 мм со своих позиций в Орловке, — отметили в СЦКК.

Военные эксперты ведомства зафиксировали еще десять обстрелов со стороны ВСУ за полчаса. Всего в период с 16:45 по 17:20 3 августа украинские боевики выпустили 39 боеприпасов по Червоногвардейскому району Макеевки и Петровскому, Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. Обстрелы велись с позиций боевиков в Орловке, Уманском, Максимильяновке и Галицыновке.

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