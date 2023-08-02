Студенты Макеевки смогут дистанционно учиться в свердловских колледжах

Студенты сбудут посещать занятия уральских педагогов в онлайн-формате. Фото: Колударова/ТГ

15 колледжей Свердловской области откроют обучение в дистанционном формате для студентов из Макеевки. Такую возможность получили ученики 11 макеевских образовательных учреждений. Регион-шеф также передаст макеевским колледжам технику и мебель. Об этом рассказала министр образования и науки Донецкой Народной Республики Ольга Колударова.

— Ребята смогут в онлайн-режиме посещать практические занятия и участвовать в федеральном проекте «Профессионалитет» для очного обучения рабочим специальностям по инновационной ускоренной программе. Сейчас подбирают состав уральских педагогов, которые уже в новом учебном году начнут преподавать в онлайн-формате для студентов колледжей ДНР, — отметила министр.

Ольга Колударова подчеркнула, что из Свердовской области в Макеевку отправят мебель и оргтехнику. Гумпомощь передадут местными колледжам и в фонды их общежитий.

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