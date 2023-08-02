Теплоэнергетики Санкт-Петербурга передали гумпомощь жителям Мариуполя

Помощь, собранную питерскими теплоэнергетиками, передадут в Центр международных гуманитарных связей, а позже — в Мариуполь. Фото: «ТЭК СПб»

Сотрудники «ТЭК СПб» собрали и доставили жителям Мариуполя гуманитарную помощь. Сбор помощи проходил 14 дней, за это время теплоэнергетики Санкт-Петербурга привезли в пункты около восьми кубометров груза — продуктов и средств личной гигиены. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

— В посылки вошли продукты первой необходимости и средства личной гигиены. Часть гуманитарной помощи для жителей Мариуполя предприятию передала общественная организация «Возрождение Донбасса-2015», с которой ГУП «ТЭК СПб» тесно сотрудничает, помогая участникам специальной военной операции. Теплоэнергетики доставили груз в Центр международных гуманитарных связей, оттуда он отправится в ДНР, — отметили в пресс-службе предприятия.

Напомним, что ранее гуманитарную помощь жителям Мариуполя с инвалидностью доставил благотворительный фонд «Мира». Каждому нуждающемуся жителю выдали продуктовый набор по 55 килограмм.

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