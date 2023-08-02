Жителей ДНР призвали принять участие в сборе экспонатов для музея трудовой доблести Донбасса

Памятные вещи, фотографии и документы можно принести в ДРКМ. Фото: пресс-служба музея
Жителей Донецкой Народной Республики призвали принять участие в сборе экспонатов, которые войдут в коллекцию музея трудовой доблести Донбасса. Передать памятные вещи, документы, фотографии и письма можно в Донецкий республиканский краеведческий музей на улице Челюскинцев, 189а. Об этом сообщили в министерстве культуры региона.
— Основу музейной экспозиции составят подлинные документы, фотографии промышленных предприятий Донецкого края, их трудовых коллективов, а также орудия труда, макеты, образцы техники и другие экспонаты. Призываем жителей Донбасса присоединиться к сбору материалов о трудовом подвиге нашего народа. Возможно, именно вы располагаете уникальной информацией, которая подлежит обязательному сохранению и популяризации, — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Напомним, что музей трудовой доблести создают по инициативе Минкультуры ДНР. Присоединиться к сбору экспонатов для коллекции может любой желающий.
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