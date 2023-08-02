Врачи центра медицины катастроф провели более 27 тысяч операций жителям новых регионов России

Врачи из федеральных медцентров и разных регионов России продолжают работать в новых субъектах страны (архивное фото)
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Врачи центра медицины катастроф Минздрава РФ продолжают помогать жителям новых регионов России. Медики провели более 27 тысяч операций жителям ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
— Врачи и средний медицинский персонал задействованы преимущественно при оказании экстренной и неотложной медицинской помощи. Составы медицинских бригад, определяются согласно перечню наиболее востребованных специалистов в регионах, — отметил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Кузнецов подчеркнул, что после диспансеризации в новых регионах появилась потребность в кардиологах, неврологах, офтальмологах, которые задействованы в проведении осмотров.
Всего к врачам центра медицины катастроф обратились за помощью более 135 тысяч жителей новых субъектов.
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