В ДНР впервые прошла конференция «Единой России»

По итогам голосования, тройку лидеров на выборы в заксобрание возглавили Денис Пушилин, Анна Железная и Артем Жога. Фото: Пушилин/ТГ

В Донецкой Народной Республике прошла I Конференция донецкого регионального отделения партии «Единая Россия». На мероприятии приняли список партии на выборах в Народный Совет, а также три местных совета в Мангуше, Володарском и Красном Лимане. Об этом рассказал врио Главы региона Денис Пушилин.

— В преддверии сентябрьских выборов только что завершилась первая конференция Единой России. Знаково, что мы впервые провели ее на своей территории. 152 делегата приняли три важных решения: список партии на выборах в Народный Совет ДНР и три местных совета (Мангуш, Володарское, Красный Лиман), — рассказал глава региона.

Денис Пушилин отметил, что ДНР стала лидером среди 55 регионов по результатам предварительного голосования. Республика заняла первое место как по количеству заявок на праймериз, так и по числу принявших в нем участие.

— Уверен, наша Республика покажет один из лучших результатов и в сентябре. На данном этапе попросил всех кандидатов активно включиться в формирование Народной программы. Как и прежде, в своей работе мы опираемся на мнение и предложения жителей во всех сферах жизни, — добавил Пушилин.

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