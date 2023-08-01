В середине августа в Волновахе откроют обновленное техучилище

Здание техучилища в Волновахе готово на 95%. Фото: Зинченко/ТГ

Ямало-Ненецкий автономный округ восстанавливает профессионально-техническое училище в Волновахе. Его планируют сдать в эксплуатацию в середине августа. Здание уже готово на 95%. Об этом рассказал глава администрации Волновахского района Константин Зинченко.

— Проинспектировал как идут строительные работы в Профессионально-техническом училище Волновахи. Здание готово на 95%, предварительно сдать объект планируют в середине августа. Завезено все необходимое оборудование для учебного процесса, установлены новые инженерные системы, спортивный зал оснащен качественными тренажерами. Привели в порядок и прилегающую территорию, — рассказал глава района.

Зинченко отметил, что строители смогли в сжатые сроки отремонтировать учебный корпус площадью более 2 тысяч кв.м. и административное здание.

Напомним, что в Волновахе также планируют построить крытый спорткомплекс на базе школы №3. Первый этап работ строители из Ямала планируют завершить уже в этом году.

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