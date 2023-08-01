За день ВСУ убили двух мирных жителей ДНР, семь человек ранены

Украинские боевики продолжают обстреливать мирные города региона (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За день в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли два мирных жителя Донецкой Народной Республики, семь человек, включая девочку-подростка 2010 года рождения, получили ранения. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин.

— Сегодня в результате обстрелов территории Республики погибли два мирных жителя Ясиноватой. Семеро получили ранения, среди них девочка-подросток 2010 года рождения. Повреждены пять домов в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, в Докучаевске, также под обстрел попал автобус следованием Макеевка- Ясиноватая, — отметил Пушилин.

Врио главы Республики подчеркнул, что за день украинские боевики выпустили по региону 340 различных боеприпасов, в том числе артиллерии калибром 152 и 155 мм. Военные эксперты зафиксировали 93 факта обстрела территории ДНР.

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