Четыре компании из ДНР и ЛНР стали участниками СЭЗ в новых регионах России

В ДНР откроют предприятия по разливу воды, наладят добычу известняка и производство стального проката. Фото: Пушилин/ТГ

Шесть компаний подали заявки на получение статуса участника свободной экономической зоны в новых регионах России, среди них четыре — компании из ДНР и ЛНР. Общий объем их инвестиций составит более 25 млрд рублей. Об этом рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

— Общий объем заявленных инвестиций первых шести участников СЭЗ – более 25 млрд рублей. Один из них планирует восстановить мощности семи производств на территории ЛНР и ДНР, благодаря чему только на этих металлургических и добывающих предприятиях работой будут обеспечены 23 тысячи человек. В Луганске начнут выпускать шаровые краны, в Донецке откроют предприятие по розливу питьевой воды, — отметил Хуснуллин.

Заместитель Председателя Правительства РФ добавил, что участники СЭЗ в городе Енакиево восстановят производство стального проката в виде квадратных заготовок, чугуна и фасонного проката, в Комсомольском — производство по добыче и и переработке флюсового известняка.

— Свои мощности повысят три предприятия в Макеевке. Интерес потенциальных инвесторов к участию в СЭЗ растет: на инвестиционном портале Фонда развития территорий уже зарегистрировались 103 юрлица, — рассказал вице-премьер.

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