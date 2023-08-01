Под обстрел ВСУ попал автобус по маршруту Макеевка-Ясиноватая

Движение автобусов по маршруту Макеевка-Ясиноватая временно приостановлено (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины обстреляли автобус №34 по маршруту Макеевка-Ясиноватая. Украинские боевики открыли огонь по дороге с использование кассетных боеприпасов. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом рассказал мэр Макеевки Владислав Ключаров.

— В результате обстрела со стороны ВФУ автобус 34 следованием Макеевка-Ясиноватая попал под обстрел. Автобус получил повреждения кассетными боеприпасами. Движение по данному маршруту остановлено. По предварительной информации, пострадавших нет, — отметил градоначальник.

Напомним, что вчера под обстрел ВСУ из реактивной системы залпового огня попал автобус и две легковые машины в Ворошиловском районе Донецка, они загорелись. В результате украинской агрессии погиб один человек, 11 мирных жителей получили ранения. Военные эксперты СЦКК ДНР зафиксировали повреждения по 11 адресам, в том числе в здании Управления труда и социальной защиты населения.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ ранили девочку 2010 года рождения в Пантелеймоновке

Число пострадавших в Горловке возросло до трех (подробнее)