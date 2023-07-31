Украинские войска ранили мужчину в Ясиноватой

Еще один мирный житель Республики стал жертвой обстрелов со стороны ВФУ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В результате обстрела Ясиноватского района ДНР ранение получил один мирный житель. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В населенном пункте Ясиноватая ранен мужчина 1959 года рождения. Повреждены два многоквартирных жилых дома в микрорайоне Зорька, — отметили в ведомстве.

Ранее украинские боевики обстреляли Ясиноватский район из артиллерийской установки, а также реактивной системы залпового огня. Боевики выпустили по району четыре снаряда натовского калибра, а также шесть ракет из РСЗО.

Напомним, что ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка из РСЗО HIMARS с применением осколочных ракет утром 31 июля. В результате обстрела Донецка погиб один человек, ранения получили 11 мирных жителей.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ выпустили по Донецку 20 артиллерийских снарядов за полчаса

Украинские боевики пять раз нанесли удары за полчаса по Донецку (подробнее)