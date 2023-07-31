В Мариуполе выдали по 55 килограмм гумпомощи жителям с инвалидностью

Для выдачи гумпомощи в Мариуполе организовали 12 окон. Фото: Моргун/ТГ

Благотворительный фонд «Мира» доставил в Мариуполь гуманитарную помощь для людей с инвалидностью. Каждому нуждающемуся жителю города выдали продуктовый набор по 55 килограмм. Об этом рассказал мэр приморского города Олег Моргун.

— Мариупольцы-инвалиды получили хорошие продуктовые наборы – вес каждого 55 килограмм. Для оперативной выдачи гумпомощи было предусмотрено 12 окон, в том числе для маломобильных граждан. Для горожан, которые по состоянию здоровья не смогли самостоятельно добраться домой с наборами, организовали адресную доставку автобусом МУП АГМ «Мариупольтранс» и 4 автомобилями волонтеров фонда, — отметил градоначальник.

Олег Моргун поблагодарил учредителей фонда Людмилу и Александра Тумановых, а также их дочь Каролину Носатову, которая была инициатором акции. Градоначальник подчеркнул, что в будущем мариупольцам с инвалидностью выдадут средства личной гигиены.

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