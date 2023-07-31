В Мариуполе прошел полуфинал конкурса «Лидеры строительной отрасли»

Всего во всероссийском конкурсе приняли участие 12 тысяч человек. Фото: Минстрой ДНР

Очный полуфинал конкурса «Лидеры строительной отрасли» прошел в Донецкой Народной Республике. Среди предложенных участниками проектов — строительство нового жилья, межвузовского кампуса и восстановление инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ ДНР.

— Представленные проекты востребованы в ДНР – объекты инфраструктуры, жилого фонда и коммуникации Республики нуждаются в восстановлении. Также участники представили свои предложения по новому строительству, — отметил замглавы Минстроя Республики Максим Жуковский.

Участники представили жюри проекты по строительству экотехнопарка в Мариуполе, межвузовского кампуса в Донецке, а также по возведению жилья.

Напомним, что в полуфинал конкурса прошли 300 участников, среди которых один мариуполец — Алексей Калентьев. Финал конкурса пройдет в преддверии Дня строителя с 10 по 13 августа в Новосибирске. Всего в конкурсе приняли участие более 12 тысяч человек.

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