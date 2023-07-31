ВСУ выпустили по Донецку 20 артиллерийских снарядов за полчаса

ВСУ вновь открыли огонь по Донецку (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины пять раз открыли огонь по Донецку за полчаса. Боевики выпустили по городу 20 артиллерийских снарядов калибром 155 мм. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 17:00 зафиксирован обстрел Петровского района Донецка с позиций ВСУ в Максимильяновке. Боевики выпустили по району три снаряда калибром 155 мм, — отметили в ведомстве.

Военные эксперты СЦКК ДНР добавили, что обстрелы города возобновились в 17:10, 17:15 и далее. Под артиллерийским огнем боевиков оказались Кировский и Куйбышевский. Всего за полчаса боевики выпустили по трем районам Донецка 20 артиллерийских снарядов натовского калибра.

Напомним, что сегодня утром массированному удару из РСЗО и артиллерии подверглись Куйбышевский и центральный Ворошиловский районы. По предварительным данным, два человека погибли и шесть ранены.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на водопроводную станцию в Ясиноватой

На водопроводную станцию в Ясиноватой украинские боевики сбросили взрывное устройство, начиненное металлическими шариками (подробнее)