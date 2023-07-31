Объем инвестиций «ЮГМК» в промышленность ДНР составит более четырех миллиардов рублей

Привлечение инвесторов даст толчок развитию промышленности Донбасса. Фото: Минугля ДНР

Власти Донецкой Народной Республики подписали договор с «ЮГМК Донецк» о начале деятельности компании в свободной экономической зоне. Объем средств, которые новый инвестор направит в промышленность региона, составит более четырех миллиардов рублей. Об этом рассказал председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев.

— Свободная экономическая зона в Донецкой Народной Республике привлекает внимание крупных российских инвесторов. Сегодня подписан договор об условиях деятельности в СЭЗ с ООО «ЮГМК Донецк». Общий объем инвестиций составит более 4 миллиардов рублей. Будет создано более 200 новых рабочих мест, — отметил Солнцев.

Глава Правительства добавил, что новый инвестор модернизирует мощности металлургических предприятий, обновит все технологические цепочки и структурные подразделения.

— А главное – модернизация позволит нашим металлургам нарастить производство чугуна и жидкой стали, увеличить реализацию своей продукции. Вопреки всему Донбасс снова становится индустриальным регионом! — подчеркнул Солнцев.

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