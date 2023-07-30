Число пострадавших в Куйбышевском районе Донецка возросло до двух

Военные эксперты СЦКК ДНР сообщили о второй пострадавшей в Куйбышевском районе Донецка Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Число пострадавших при обстреле Куйбышевского района Донецка возросло до двух — ранение получила еще одна мирная жительница. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Куйбышева ранена девочка-подросток 2006 года рождения и пострадала женщина 1988 года рождения, — отметили в ведомстве. — Прямое попадание зафиксировано в дом на улице Куйбышева, 195.

Напомним, что ранее в МЧС Донецкой Народной Республики сообщили о возгорании газовой трубы. Спасателям ведомства удалось ликвидировать пожар за 20 минут.

Всего с 9:00 до 21:00 30 июля территория Донецка 30 раз подверглась обстрелам со стороны ВСУ. Под огнем оказались Куйбышевский, Киевский, Кировский и Петровский районы, поселок Александровка и село Луганское. ВСУ за день выпустили 80 снарядов калибром 155 мм и 5 ракет из РСЗО.

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