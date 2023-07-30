Украинские боевики ранили девушку в Куйбышевском районе Донецка

В результате обстрела пострадала девушка 2006 года рождения Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В результате обстрела со стороны украинских боевиков Куйбышевского района Донецка ранение получила мирная жительница. Об этом сообщил мэр Алексей Кулемзин.

— В результате обстрела Куйбышевского района по ул. Куйбышева ранена девушка 2006 года рождения, — отметил градоначальник.

Тем временем в МЧС сообщили, что в Куйбышевском районе возникло возгорание из-за попадания взрывоопасного предмета в жилой дом. На месте спасатели зафиксировали факельное горение газовой трубы высотой два метра. Пожар был ликвидирован за 20 минут.

Напомним, что ранее мэр Донецка сообщил о массированном обстреле со стороны ВСУ. Градоначальник призвал мирных жителей сократить перемещения по городу.

Ранее украинские боевики открыли артиллерийский огонь по Кировскому и Червоногвардейским районам Макеевки. Мэр Владислав Ключаров сообщил, что в результате обстрела повреждены жилые дома и газопровод.

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