Обстрелом ВСУ в Макеевке повреждены жилые дома и газопровод

Сведения о последствиях обстрелов Макеевки и других городов ДНР продолжают поступать Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В результате обстрелов Кировского района Макеевки повреждения получили жилые дома частного сектора, автомобили и газопровод. Об этом сообщил мэр города Владислав Ключаров.

— Поселок Лесной Кировского района подвергся обстрелу со стороны ВФУ. В результате, поврежден газопровод на вводе к частному дому. Зафиксированы повреждения частного домовладения (остекление и кровля), хозяйственной постройки, гаража и забора, — отметил градоначальник.

Напомним, что Макеевка с восьми утра 20 раз подверглась обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины. ВСУ открыли огонь по Червоногвардейскому и Кировскому районам, выпустив 38 артиллерийских боеприпасов натовского калибра.

Владислав Ключаров подчеркнул, что по предварительным данным постарадвших нет. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

Напомним, что за сутки украинские боевики ранили восемь мирных жителей ДНР, среди них трехлетний ребенок.

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