В Мариуполе почтили память моряков, погибших при освобождении порта

Цветы в память о погибших военных моряках порта возложили у мемориальной доски. Фото: Моргун/ТГ

Память моряков-новороссийцев, погибших при освобождении порта, почтили в Мариуполе. Цветы к мемориальной доске, установленной на воротах аванпорта, возложили власти города, общественники представители партии «Единая Россия».

— Выразил слова глубокой признательности всем действующим военным морякам, которые надежно охраняют водные рубежи нашей Родины, а сейчас еще и оказывают серьезную поддержку сухопутным войскам спецоперации. С отдельной теплотой отметил ветеранов флота, — отметил глава приморского города Олег Моргун.

Мэр вручил благодарность Григорию Соболевскому, который стал главой порта после освобождения.

— Под его руководством был начат процесс восстановления мощностей, что помогло в кратчайшие сроки возобновить перевалку грузов, — добавил Моргун.

Напомним, что сегодня в России отмечают День военно-морского флота. С поздравлениями в адрес военных моряков обратились главы городов и районов, а также власти Республики.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российский дрон-камикадзе уничтожил танк ВСУ на Авдеевском направлении

На Авдеевском направлении танк ВСУ был обнаружен и уничтожен российским дроном-камикадзе (подробнее)