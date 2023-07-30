При обстреле Донецка 29 июля ВСУ использовали турецкие снаряды

Военные эксперты обнаружили на месте обстрела фрагменты ракет увеличенной до 40 км дальности TR-122. Фото: СЦКК ДНР

Военные эксперты СЦКК ДНР установили, что украинские боевики при обстреле Кировского района Донецка 29 июля использовали турецкие снаряды. В результате обстрела пострадали три человека. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Горняк, из РСЗО 122 мм. На месте обстрела найдены фрагменты ракет увеличенной до 40 км дальности TR-122 (MTR), переданных Украине Турцией. В результате обстрелов по ул. Бирюзова ранены женщина 1973 и мужчины 1952 и 1977 годов рождения, — отметили в ведомстве.

При обстреле были повреждены многоквартирные жилые дома на улице Бирюзова и городская больница № 25 по улице Кирова.

— Зона ответственности: 55-й отдельной артиллерийской бригады (командир — полковник Качур Роман Владимирович) и 79-го отдельного десантно-штурмовой бригады (командир — полковник Шандар Алексей Михайлович), — добавили в СЦКК.

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