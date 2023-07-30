В Мариуполе появился единый телефон центра здравоохранения

Телефон для записи к врачам или уточнения графика работы больниц будет работать круглосуточно. Фото: ДАН
В Мариуполе начал работу контактно-информационный городской центр здравоохранения. С его помощью можно будет записаться на прием к врачу, получить информацию о графике диспансеризации и другое. Об этом сообщили в Центре юридической помощи партии «Единая Россия».
— По номеру можно получить информацию о графиках работы поликлиник Мариуполя, записаться на прием к врачам, узнать о получении и доступности медицинской помощи в городе, графике диспансеризации и записаться в лист ожидания при отсутствии записи к врачу или на исследование, — отметили в организации.
Отмечается, что контактный номер центра здравоохранения приморского города — +7949-552-72-82. Он работает круглосуточно.
Напомним, что ранее в Мариуполе началось восстановление городской больницы №1. Реконструкция здания лаборатории уже завершена, а также на финальной стадии — ремонт инфекционного корпуса.
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