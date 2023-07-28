Мэр Мариуполя провел совещания с директорами рынков по вопросам запрещенной стихийной торговли

Директора рынков и мэр успешно обсудили недопустимость стихийной торговли в Мариуполе. Фото: Моргун/ТГ

Глава администрации Мариуполя Олег Моргун провел совещания с директорами местных рынков. Среди поднятых вопросов — вновь появившаяся стихийная торговля и прием платы за товары в порядке, не предусмотренном законодательством. Об этом градоначальник рассказал своем телеграм-канале.

— Оперативно собрал совещание с директорами 9 рынков Мариуполя. Вместе мы уже однажды решили вопрос стихийной торговли, предоставили предпринимателям достаточное количество мест, которые полностью оборудованы в соответствии с санитарными требованиями и нормами ветеринарного контроля. Возврат к прежней ситуации недопустим, — отметил мэр.

Моргун добавил, что проблема со стихийной торговлей будет решена.

— Все предприниматели должны находиться в равных условиях: быть официально зарегистрированными, платить налоги и производить оплату за предоставляемые им места для торговли. Взаимопонимание по этому вопросу достигнуто. Работа по предупреждению возникновения стихийной торговли и ликвидации ее очагов будет продолжена, — добавил мэр.

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