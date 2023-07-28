Глава Минэнергетики ДНР заявил, что пожар на нефтебазе в Шахтерске не вызовет дефицит топлива

Министр поблагодарил спасателей МЧС за помощь в устранении пожара (архивное фото). Фото: МЧС ДНР

Исполняющий обязанности министра угля и энергетики ДНР Виталий Власов заверил, что пожар на нефтебазе в Шахтерске не вызовет дефицит топлива в регионе. Глава Минугля и энергетики подчеркнул, что запасов топлива в Республике достаточно, а АЗС продолжают работать в штатном режиме.

— Самое главное, что при обстреле и во время тушения пожара никто не пострадал, ведь основное богатство любого предприятия, любой страны – это люди. Сумма причиненного ущерба сейчас уточняется. Со своей стороны смею всех заверить, что у нас запасов топлива достаточно, его дефицита не будет, все автозаправочные станции работают в штатном режиме. Ситуация под контролем, — отметил министр.

Власов добавил, что пожар, разгоревшийся около 02:20, удалось потушить к 07:40 благодаря действиям МЧС.

— Хочу в очередной раз поблагодарить всех, кто принимал участие в устранении возгорания. С такими людьми мы обязательно выстоим, — добавил министр.

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