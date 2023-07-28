Спасатели МЧС потушили пожар на нефтебазе в Шахтерске

Возгорание произошло около двух ночи в результате ракетного удара со стороны ВСУ (архивное фото). Фото: МЧС ДНР

Пожар на нефтебазе в Шахтерске потушен. Возгорание произошло в результате ракетного удара со стороны украинских боевиков около двух ночи 28 июля. Об этом Донецкому агентству новостей рассказал мэр Шахтерска Александр Шатов.

— Да (пожар потушен), на базе было топливо. Пострадавших нет, — отметил градоначальник.

Напомним, что ВСУ обстреляли нефтебазу в городе около 02:20 ночи 28 июля. Украинские боевики выпустили по предприятию пять ракет из реактивной системы залпового огня. К счастью, смертей и ранений удалось избежать.

Напомним, что за сутки украинские боевики обстреляли четыре населенных пункта ДНР, выпустив 189 различных боеприпасов. Ранения получили девять мирных жителей Донецка, в том числе двое детей 2006 и 2008 годов рождения. Повреждены 17 жилых домов.

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