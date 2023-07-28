ВСУ выпустили 22 артиллерийских снаряда по Киевскому району Донецка за час

Боевики продолжают обстреливать мирные районы и кварталы Донецка. Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины за час семь раз открыли огонь по Киевскому району Донецка. Боевики выпустили 22 артиллерийских снаряда калибром 155 мм. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 09:30 зафиксирован обстрел Киевского и Куйбышевского районов с позиций украинских боевиков в Нетайлово. ВСУ выпустили по Донецку четыре снаряда калибром 155 мм, — отметили в ведомстве.

Военные эксперты СЦКК ДНР зафиксировали еще шесть фактов обстрелов Киевского района Донецка за час. Боевики наносили удары по городу со своих позиций, расположенных в Нетайлово и Орловке.

Напомним, что за сутки ВСУ ранили девять мирных жителей Республики, в том числе двоих детей 2006 и 2008 годов рождения. Под огнем боевиков оказались Донецк, Горловка, Макеевка и Ясиноватский район.

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