В ДНР зарегистрировались свыше четырех тысяч самозанятых

Самозанятые работают в различных сферах услуг Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Свыше четырех тысяч человек зарегистрировать в Донецкой Народной Республике в качестве самозанятых. Большинство из них занимается частными пассажирскими перевозками, строительством или услугами в сфере красоты. Об этом Донецкому агентству новостей сообщили в Федеральной налоговой службе.

— По состоянию на 17 июля 2023 в ДНР зарегистрировано более 4,5 тысяч налогоплательщиков налога на профессиональный доход (НПД), — подчеркнули в ФНС.

Среди наиболее популярных среди самозанятых сфер работы пассажирские перевозки, строительство и ремонт, услуги в сфере красоты, а также продажа продукции собственного производства.

Напомним, что к апрелю 2023 года в Федеральной налоговой службе зарегистрировались более 30 тысяч индивидуальных предпринимателей из Донецкой Народной Республики. Первое отделение ФНС в регионе появилось в октября 2022 года.

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