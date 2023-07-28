На «Университетские смены» в Тамбовсую область выехала третья группа школьников из ДНР

Смена в Тамбовской области для школьников ДНР продлится до 3 августа. Фото: Шатов/ТГ

Третья группа школьников из Шахтерска отправилась на «Университетские смены» в Тамбовскую область. Ребята из ДНР посетят практикумы по химии и физике, финансовой грамотности. Об этом рассказал мэр Шахтерска Александр Шатов.

— 45 детей от 14 до 17 лет прибыли на третью «Университетскую смену» в ТГУ имени Г. Р. Державина. Школьники посетят практикумы по химии и биологии, обучатся финансовой грамотности, первой помощи, фото- и видеосъемке. Их также ждут экскурсии по производственным и культурным объектам Тамбовской области, военно-спортивная игра «Зарница» и другие интересные активности, — отметил градоначальник.

Глава Шахтерска подчеркнул, что смена в Тамбовской области продлится до 3 августа.

Напомним, что ранее 98 школьников из ДНР отправились на «Университетские смены» во Владимир. За десять дней дети познакомятся с ВлГУ, преподавателями и студентами, пройдут тестирование по профориентации, посетят мастер-классы, поучаствуют в экономических играх и познавательных викторинах.

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