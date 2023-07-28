На газификацию ДНР направят свыше 39 миллиардов рублей

Программа газификация ДНР продлится до 2025 года. Фото: gasfoto.ru

Свыше 39 миллиардов рублей направят на газификацию сел и поселков Донецкой Народной Республики. Программа рассчитана до 2025 года. Об этом рассказал Донецкому агентству новостей вице-премьер ДНР Андрей Чертков.

— Программой социально-экономического развития ДНР на 2023–2025 годы предусмотрены 126 мероприятий по газификации, в том числе строительство и восстановление магистральных газопроводов, газораспределительных станций, распределительных сетей. Общий объем затрат по данному направлению превышает 39 млрд рублей, при этом данные средства планируется получить от крупных предприятий с государственным участием, — отметил зампред Правительства Республики.

Напомним, что власти Республики планируют начать газификацию частного сектора уже в этом году. Руководство региона создает компанию-оператора, которая будет обслуживать газифицированные населенные пункты. Ранее в регионе уже началась газификация в Торезе.

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