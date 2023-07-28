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НовостиПолитика28 июля 2023 5:42

За сутки ВСУ ранили девять жителей ДНР, в том числе двоих детей

Украинские боевики выпустили по Республике 189 боеприпасов за 24 часа
Виктория ПОДАРОВА
ВСУ продолжают открывать огонь по мирным городам региона

ВСУ продолжают открывать огонь по мирным городам региона

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за сутки открыли огонь по четырем населенным пунктам ДНР, выпустив 189 различных боеприпасов. В результате обстрелов ранения получили девять мирных жителей Донецка, а также двое детей 2006 и 2008 годов рождения. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждены 17 жилых домостроений в Петровском, Куйбышевском и Киевском районах Донецка, а также 1 объект гражданской инфраструктуры. На донецком направлении противник совершил 38 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, на горловском — 5 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 мм. На ясиноватском — 1 обстрел из артиллерии 155 мм, — отметили в ведомстве.

За сутки военные эксперты зафиксировали 44 факта ведения огня со стороны украинских боевиков. Под огнем оказались Донецк, Горловка, Макеевка и Ясиноватский район.

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