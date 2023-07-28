За сутки ВСУ ранили девять жителей ДНР, в том числе двоих детей

ВСУ продолжают открывать огонь по мирным городам региона Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за сутки открыли огонь по четырем населенным пунктам ДНР, выпустив 189 различных боеприпасов. В результате обстрелов ранения получили девять мирных жителей Донецка, а также двое детей 2006 и 2008 годов рождения. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждены 17 жилых домостроений в Петровском, Куйбышевском и Киевском районах Донецка, а также 1 объект гражданской инфраструктуры. На донецком направлении противник совершил 38 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, на горловском — 5 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 мм. На ясиноватском — 1 обстрел из артиллерии 155 мм, — отметили в ведомстве.

За сутки военные эксперты зафиксировали 44 факта ведения огня со стороны украинских боевиков. Под огнем оказались Донецк, Горловка, Макеевка и Ясиноватский район.

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