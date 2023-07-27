Делегация Минобрнауки РФ посетила крупнейшие вузы ДНР

Ректоры вузов и представители Минобрнауки обсудили проблемы переходного периода и предварительные итоги приемной кампании. Фото: Толстыкина/ТГ

Делегация министерства образования и науки России посетила крупнейшие вузы Донецкой Народной Республики и встретилась с ректорами учреждений. Среди поднятых вопросов — проблемы в переходный период, предварительные итоги приемной кампании. Об этом рассказала вице-премьер Республики Лариса Толстыкина.

— Гости осмотрели инфраструктуру вузом и ознакомились с предварительными итогами приемной кампании. Много времени было уделено общению с руководством вузов, где ректоры смогли рассказать о своих трудностях в переходный период, — отметила зампред Правительства региона.

Делегация посетила Донецкий государственный университет, Донецкий национальный технический университет, Донецкий национальный университет экономики и торговли им. М. Туган-Барановского, Донбасскую национальную академию строительства и архитектуры.

— Отдельно обсудили проблему кадрового голода в Республике. В этом вопросе особая роль отводится именно системе высшего образования. Университеты всегда были и остаются кузницей новых кадров для всех отраслей. По словам Айрата Гатиятова, замминистра науки и высшего образования РФ, у ДНР есть огромный потенциал для развития высшего образования, — подчеркнула Толстыкина в своем телеграм-канале.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минобрнауки РФ заявило, что в восстановлении нуждаются 239 объектов вузов и научных организаций ДНР

До конца года в ДНР отремонтируют 68 объектов и шесть научных учреждений (подробнее)